Мухин Степан Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Мухин Афонасий Исакович
Мать: Мухина Анна Семеновна
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Мухина Настасья
ГАСО, рев1834, 63л
Рождение ребёнка
?.12.1833
Мать ребёнка: Мухина Настасья
ГАСО, рев1834, 62об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Настасья
ГАСО, рев1834, 63л
Смерть
Неизвестно