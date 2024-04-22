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Мухин Степан Афонасьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Мухин Афонасий Исакович

Мать: Мухина Анна Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Мухина Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 63л
Рождение ребёнка
?.12.1833

Сын: Мухин Ермило Степанович

Мать ребёнка: Мухина Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 62об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 63л
Смерть
Неизвестно
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