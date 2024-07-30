Мухина (Пастухова) Настасья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Пастухова) Настасья Артемьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пастухов Артемий Михайлович

Мать: Пастухова (Малиновцева) Анна Егоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Степан Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 63л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Мухина) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Мухин Степан Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 63л
Рождение ребёнка
?.12.1833

Сын: Мухин Ермило (Ермолай) Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 62об
Рождение ребёнка
1839

Сын: Мухин Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Мухин Степан Афонасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-99об
Смерть
Неизвестно

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