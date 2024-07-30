Мухина (Пастухова) Настасья Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 63л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Мухина) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Мухин Степан Афонасьевич
ГАСО, рев1834, 63л
Рождение ребёнка
?.12.1833
Сын: Мухин Ермило (Ермолай) Степанович
Отец ребёнка: Мухин Степан Афонасьевич
ГАСО, рев1834, 62об
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Мухин Степан Афонасьевич
ГАСО, 179-1-213-99об
Смерть
Неизвестно