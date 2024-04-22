Мухина (Пыжьянова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Пыжьянова) Анна Семеновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Пыжъянов Семён Леонтьевич

Мать: Пыжьянова Анна Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
1809

Сын: Мухин Степан Афонасьевич

Отец ребёнка: Мухин Афонасий Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мухина Екатерина Афонасьевна

Отец ребёнка: Мухин Афонасий Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Афонасий Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно
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