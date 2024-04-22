Мухина (Пыжьянова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1786
Отец: Пыжъянов Семён Леонтьевич
Мать: Пыжьянова Анна Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Мухин Афонасий Исакович
ГАСО, 24-25-330, 25об
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Мухина Екатерина Афонасьевна
Отец ребёнка: Мухин Афонасий Исакович
ГАСО, 24-25-330, 26л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 26л
Смерть
Неизвестно