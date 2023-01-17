Шихов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Шихов Иван Максимович
Мать: Шихова Мавра Степановна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Шихова Марфа
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шихова Марфа
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шихов Осип Андреевич
Мать ребёнка: Шихова Марфа
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шихова Марфа
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шихова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816