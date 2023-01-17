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Шихов Андрей Иванович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шихов Иван Максимович

Мать: Шихова Мавра Степановна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шихов Агафон Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Марфа

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шихов Роман Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Марфа

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шихов Осип Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Марфа

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шихов Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Марфа

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шихов Денис Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Марфа

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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