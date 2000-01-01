Шихов Трофим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Трофим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шихов Андрей Иванович

Мать: Шихова Марфа

Смерть
После 1834
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