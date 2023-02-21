Шихова (?) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шихов Агафон Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шихов Роман Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шихов Осип Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шихов Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Андрей Иванович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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