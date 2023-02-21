Шихова (?) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шихов Осип Андреевич
Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816