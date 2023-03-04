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Шихова Мавра Степановна

Место рождения

д. Сергея Фефаева

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сергея Фефаева
Вятская округа, оброчный стан, Бахтинская полсотня
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шихов Кирил Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Максимович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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