Шихова Мавра Степановна
Место рожденияд. Сергея Фефаева
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сергея Фефаева
Вятская округа, оброчный стан, Бахтинская полсотня
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шихов Кирил Иванович
Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816