Плаксин Герман Илларионович
Место рождения
Дата рождения23.09.1928
Дата смерти08.11.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1928
Отец: Плаксин Илларион Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1960
Рождение ребёнка
20.01.1961
Сын: Плаксин Владимир Германович
Мать ребёнка: Корнеева Раиса Гавриловна
Рождение ребёнка
08.03.1963
Дочь: Плаксина Татьяна Германовна
Мать ребёнка: Корнеева Раиса Гавриловна
Смерть
08.11.2000