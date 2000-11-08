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Плаксин Герман Илларионович

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

23.09.1928

Дата смерти

08.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1928

Отец: Плаксин Илларион Родионович

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
05.02.1960

Жена: Корнеева Раиса Гавриловна

Рождение ребёнка
20.01.1961

Сын: Плаксин Владимир Германович

Мать ребёнка: Корнеева Раиса Гавриловна

Рождение ребёнка
08.03.1963

Дочь: Плаксина Татьяна Германовна

Мать ребёнка: Корнеева Раиса Гавриловна

Смерть
08.11.2000
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