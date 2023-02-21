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Плаксина Татьяна Германовна
Плаксина Татьяна Германовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1963
Пол
Женский
Отец
Плаксин Герман Илларионович
1928 г.р.
Мать
Корнеева Раиса Гавриловна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1963
Отец:
Плаксин Герман Илларионович
Мать:
Корнеева Раиса Гавриловна
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