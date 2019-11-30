Корнеева Раиса Гавриловна
Место рождения
Дата рождения07.04.1938
Дата смерти30.11.2019
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938
Бракосочетание
05.02.1960
Рождение ребёнка
20.01.1961
Сын: Плаксин Владимир Германович
Отец ребёнка: Плаксин Герман Илларионович
Рождение ребёнка
08.03.1963
Дочь: Плаксина Татьяна Германовна
Отец ребёнка: Плаксин Герман Илларионович
Смерть
30.11.2019
Котовск, город Котовск, Тамбовская область