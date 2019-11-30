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Корнеева Раиса Гавриловна

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Место рождения

Каменка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.04.1938

Дата смерти

30.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938

Отец: Корнеев Гаврила Петрович

Мать: Панова Александра Федоровна

Каменка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.02.1960

Муж: Плаксин Герман Илларионович

Рождение ребёнка
20.01.1961

Сын: Плаксин Владимир Германович

Отец ребёнка: Плаксин Герман Илларионович

Рождение ребёнка
08.03.1963

Дочь: Плаксина Татьяна Германовна

Отец ребёнка: Плаксин Герман Илларионович

Смерть
30.11.2019
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
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