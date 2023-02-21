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Плаксин Владимир Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1961

Отец: Плаксин Герман Илларионович

Мать: Корнеева Раиса Гавриловна

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