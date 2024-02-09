село Степановка, село Степановка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Степановка

Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
306Степановка, д. вл.при прудах.803266385304
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Степановская волость
162. Степановка (Николаевка), деревня бывшая владельческая, дворов 160, жителей 1184, волостное правление (уездный город в 95 верстах), школа

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Степановская волость
село Степановка«Ржаксинс.» п.-т. кон.8810

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Степановская волость
деревня Степановка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Ржаксинский район
64822Степановкасело52°01'41°59'N-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, Сельское поселение Степановский сельсовет
68630455101с Степановкасело
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