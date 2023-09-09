Задвернюк Константин Филиппович
Место рождения
Дата рождения21.05.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Задвернюк Филипп Григорьевич
Мать: не указана
Сын: Задвернюк Алексей Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Сын: Задвернюк Фома Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Дочь: Задвернюк Мария Константиновна
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Дочь: Задвернюк Елена Константиновна
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Сын: Задвернюк Иван Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Сын: Задвернюк Максим Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Дочь: Задвернюк Анна Константиновна
Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна
Дочь: Задвернюк Пелагея Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Дочь: Задвернюк Параскева Константиновна
Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна
Сын: Задвернюк Петр Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна
Дочь: Задвернюк Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна
Сын: Задвернюк Евсилий Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна
Сын: Задвернюк Герасим Константинович
Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна