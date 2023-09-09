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Задвернюк Константин Филиппович

Место рождения

Песчаная, Черкаська область

Дата рождения

21.05.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1858 ст.

Отец: Задвернюк Филипп Григорьевич

Мать: не указана

Песчаная, Черкаська область
Бракосочетание
02.01.1880 ст.

Жена: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Рождение ребёнка
06.10.1880 ст.

Сын: Задвернюк Алексей Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.10.1881 ст.

Сын: Задвернюк Фома Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.

Дочь: Задвернюк Мария Константиновна

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Рождение ребёнка
21.05.1886 ст.

Дочь: Задвернюк Елена Константиновна

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.

Сын: Задвернюк Иван Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.

Сын: Задвернюк Максим Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.

Дочь: Задвернюк Анна Константиновна

Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна

Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Дочь: Задвернюк Пелагея Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Бракосочетание
06.01.1895 ст.

Жена: Задвернюк Марфа Поликарповна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.02.1896 ст.

Дочь: Задвернюк Параскева Константиновна

Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна

Рождение ребёнка
16.01.1898 ст.

Сын: Задвернюк Петр Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Дочь: Задвернюк Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.

Сын: Задвернюк Евсилий Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна

Рождение ребёнка
03.03.1907 ст.

Сын: Задвернюк Герасим Константинович

Мать ребёнка: Задвернюк Марфа Поликарповна

Песчаная, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

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