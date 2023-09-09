Задвернюк Фома Константинович
Место рождения
Дата рождения06.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1881 ст.
Бракосочетание
23.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна
Смерть
Неизвестно