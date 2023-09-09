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Задвернюк Фома Константинович

Место рождения

Песчаная, Черкаська область

Дата рождения

06.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1881 ст.

Отец: Задвернюк Константин Филиппович

Мать: Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Песчаная, Черкаська область
Бракосочетание
23.10.1905 ст.

Жена: Задвернюк Анастасия Евфимовна

Рождение ребёнка
17.11.1906 ст.

Сын: Задвернюк Григорий Фомич

Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Задвернюк Федор Фомич

Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Задвернюк Алексей Фомич

Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Задвернюк Василий Фомич

Мать ребёнка: Задвернюк Анастасия Евфимовна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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