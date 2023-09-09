Задвернюк Марфа Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти20.01.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.
Дочь: Задвернюк Анна Константиновна
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Бракосочетание
06.01.1895 ст.
Смерть
20.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
04.02.1896 ст.
Дочь: Задвернюк Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
16.01.1898 ст.
Сын: Задвернюк Петр Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.
Дочь: Задвернюк Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.
Сын: Задвернюк Евсилий Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
03.03.1907 ст.
Сын: Задвернюк Герасим Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович