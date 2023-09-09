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Задвернюк Марфа Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

20.01.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1890 ст.

Дочь: Задвернюк Анна Константиновна

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Бракосочетание
06.01.1895 ст.

Муж: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Смерть
20.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
04.02.1896 ст.

Дочь: Задвернюк Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Рождение ребёнка
16.01.1898 ст.

Сын: Задвернюк Петр Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.11.1902 ст.

Дочь: Задвернюк Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.11.1904 ст.

Сын: Задвернюк Евсилий Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Рождение ребёнка
03.03.1907 ст.

Сын: Задвернюк Герасим Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область

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