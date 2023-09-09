Задвернюк Евфрасиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадвернюк Евфрасиния Семеновна

Задвернюк Евфрасиния Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1880 ст.

Муж: Задвернюк Константин Филиппович

Рождение ребёнка
06.10.1880 ст.

Сын: Задвернюк Алексей Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.10.1881 ст.

Сын: Задвернюк Фома Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.

Дочь: Задвернюк Мария Константиновна

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Рождение ребёнка
21.05.1886 ст.

Дочь: Задвернюк Елена Константиновна

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.

Сын: Задвернюк Иван Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.

Сын: Задвернюк Максим Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Песчаная, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Дочь: Задвернюк Пелагея Константинович

Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.