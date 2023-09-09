Задвернюк Евфрасиния Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1880 ст.
Сын: Задвернюк Алексей Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
06.10.1881 ст.
Сын: Задвернюк Фома Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
26.01.1884 ст.
Дочь: Задвернюк Мария Константиновна
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
21.05.1886 ст.
Дочь: Задвернюк Елена Константиновна
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.
Сын: Задвернюк Иван Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.
Сын: Задвернюк Максим Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Дочь: Задвернюк Пелагея Константинович
Отец ребёнка: Задвернюк Константин Филиппович
Смерть
Неизвестно