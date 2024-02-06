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Михаил Елизаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Елизар Андрианов

Мать: не указана

Михаил Елизаров в МК 1850-1860х гг. встречается фамилией Шлюпиков и Комарников (Кошарников). Крестьянин вотчины г-на Верещагина
Рождение ребёнка
1855

Сын: Елизаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.05.1858

Сын: Елизаров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.08.1859

Сын: Елизаров Феодосий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.12.1864

Дочь: Елизарова Аполлинария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
д. Блиново врем.обяз крест. жена Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
28.07.1867

Дочь: Елизарова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Владимирского Поченгского прихода д. Осинник врем.обяз. крест. жена Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
17.05.1870

Дочь: Елизарова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр - д. Петрушино врем. обяз. крест. девица Феоктиста Павлова
Рождение ребёнка
20.05.1872

Дочь: Елизарова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни врем. обяз. крест. девица Алевтина Дмитриева
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елизарова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.11.1879

Сын: Елизаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр . - д. Блиново врем. обяз. крестьянин Афанасий Федоров Смородин
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соколова Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Савельева

Смерть
Неизвестно
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