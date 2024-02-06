Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти11.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Рождение ребёнка
26.05.1858
Сын: Елизаров Павел Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Рождение ребёнка
12.08.1859
Сын: Елизаров Феодосий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Рождение ребёнка
17.12.1864
Дочь: Елизарова Аполлинария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
д. Блиново врем.обяз крест. жена Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
28.07.1867
Дочь: Елизарова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Воспр. - Владимирского Поченгского прихода д. Осинник врем.обяз. крест. жена Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
17.05.1870
Дочь: Елизарова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Воспр - д. Петрушино врем. обяз. крест. девица Феоктиста Павлова
Рождение ребёнка
20.05.1872
Дочь: Елизарова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Воспр. - той же деревни врем. обяз. крест. девица Алевтина Дмитриева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елизарова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Рождение ребёнка
19.11.1879
Сын: Елизаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Воспр . - д. Блиново врем. обяз. крестьянин Афанасий Федоров Смородин
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Соколова Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Елизаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Елизаров
Смерть
11.05.1890