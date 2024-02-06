Евдокия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

11.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Елизаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.05.1858

Сын: Елизаров Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.08.1859

Сын: Елизаров Феодосий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.12.1864

Дочь: Елизарова Аполлинария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
д. Блиново врем.обяз крест. жена Евдокия Варфоломеева
Рождение ребёнка
28.07.1867

Дочь: Елизарова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - Владимирского Поченгского прихода д. Осинник врем.обяз. крест. жена Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
17.05.1870

Дочь: Елизарова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр - д. Петрушино врем. обяз. крест. девица Феоктиста Павлова
Рождение ребёнка
20.05.1872

Дочь: Елизарова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни врем. обяз. крест. девица Алевтина Дмитриева
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елизарова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.11.1879

Сын: Елизаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр . - д. Блиново врем. обяз. крестьянин Афанасий Федоров Смородин
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Соколова Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Елизаров

Косково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Елизаров

Смерть
11.05.1890
Косково, Вологодский район, Северный край
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