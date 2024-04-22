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Елизаров Иван Михайлович

Место рождения

Косково, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1855

Дата смерти

07.06.1904

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Михаил Елизаров

Мать: Евдокия Савельева

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Елизаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Анфимовна

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.11.1890

Дочь: Елизарова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Елизарова Наталья Анфимовна

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Петрушино крест. девица Александра Анфимова Хараузова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова Наталья Анфимовна

Косково, Вологодский район, Северный край
Смерть
07.06.1904
Косково, Вологодский район, Северный край
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