Елизаров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти07.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Михаил Елизаров
Мать: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
1882
Сын: Елизаров Николай Иванович
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Анфимовна
Рождение ребёнка
20.11.1890
Дочь: Елизарова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Елизарова Наталья Анфимовна
Воспр. - д. Петрушино крест. девица Александра Анфимова Хараузова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1904