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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Владимирской Поченгской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
657Косково, д. вл.при рч. Перженке.251252121
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
156. Коскова, деревня бывшая владельческая, дворов 3, жителей 27, пряничн. курень.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3733КосковоКузнецовское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи185585
38—КосковоПестовское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи185359
39—КосковоНикулинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи185356
4230КосковоЯкунинское.Николаевский-Ламанскийбывшие помещичьи25861113
43—КосковоПолянское.Николаевский-Ламанскийбывшие помещичьи258131935
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Косково 632деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.1717