деревня Косково, Вологодский район, Северный край (на 1931) — Familio

Косково

Вологодский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Владимирской Поченгской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
657Косково, д. вл.при рч. Перженке.251252121

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Несвойская волость
156. Коскова, деревня бывшая владельческая, дворов 3, жителей 27, пряничн. курень.

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
3733КосковоКузнецовское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи185585
38КосковоПестовское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи185359
39КосковоНикулинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи185356
Вологодский уезд, Сычевская волость
4230КосковоЯкунинское.Николаевский-Ламанскийбывшие помещичьи25861113
43КосковоПолянское.Николаевский-Ламанскийбывшие помещичьи258131935

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гончаровский сельсовет
Косково 632деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.1717

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