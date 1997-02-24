Зайцева (Глазкова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Глазкова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1925

Дата смерти

24.02.1997

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925

Отец: Глазков Василий Иванович

Мать: Глазкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Васильевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Сергей Васильевич

Смерть
24.02.1997
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