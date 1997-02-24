Зайцева (Глазкова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1925
Дата смерти24.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925
Отец: Глазков Василий Иванович
Мать: Глазкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Васильевич
Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1997