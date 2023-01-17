Глазкова (Шапкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Шапкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

18.01.1898

Дата смерти

28.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1898

Отец: Шапкин Иван Андреевич

Мать: Шапошникова Евдокия Ивановна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1922

Дочь: Глазкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Глазков Василий Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
17.02.1925

Дочь: Зайцева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Глазков Василий Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Косточкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Глазков Василий Иванович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Смерть
28.01.1981
Домодедово, Домодедово, Московская область
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