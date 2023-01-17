Глазкова (Шапкина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1898
Дата смерти28.01.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1898
Рождение ребёнка
20.08.1922
Дочь: Глазкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Глазков Василий Иванович
Участник ВОВ
Рождение ребёнка
17.02.1925
Дочь: Зайцева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Глазков Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Косточкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Глазков Василий Иванович
Смерть
28.01.1981