Зайцев Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1925
Дата смерти14.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1925
Рождение ребёнка
03.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Клавдия Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2010