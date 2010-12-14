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Зайцев Сергей Васильевич

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

24.08.1925

Дата смерти

14.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1925

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: Зайцева Надежда Михайловна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Клавдия Васильевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Клавдия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Клавдия Васильевна

Смерть
14.12.2010
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