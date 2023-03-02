Зайцев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Николай Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1956

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1956

Отец: Зайцев Сергей Васильевич

Мать: Зайцева Клавдия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область

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