Синева (Капралова) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синева (Капралова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.08.1975

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синев Леонид

Отец ребёнка: Синев Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синев Михаил

Отец ребёнка: Синев Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синев Иван

Отец ребёнка: Синев Митрофан

Рождение ребёнка
19.12.1933

Дочь: Синева (Синева) Анастасия

Отец ребёнка: Синев Митрофан

Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Синев Илья

Отец ребёнка: Синев Митрофан

Смерть
03.08.1975

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