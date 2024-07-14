Синева (Капралова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.08.1975
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синев Леонид
Отец ребёнка: Синев Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синев Михаил
Отец ребёнка: Синев Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синев Иван
Отец ребёнка: Синев Митрофан
Рождение ребёнка
19.12.1933
Дочь: Синева (Синева) Анастасия
Отец ребёнка: Синев Митрофан
Рождение ребёнка
03.03.1936
Сын: Синев Илья
Отец ребёнка: Синев Митрофан
Смерть
03.08.1975