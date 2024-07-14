Синев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синев Митрофан
Мать: Синева (Капралова) Анна
Рождение ребёнка
27.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Стерлитамак
Рождение ребёнка
1954
Сын: Синев Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно