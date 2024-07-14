Синев Леонид Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинев Леонид

Синев Леонид

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синев Митрофан

Мать: Синева (Капралова) Анна

Рождение ребёнка
27.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак
Рождение ребёнка
1954

Сын: Синев Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.