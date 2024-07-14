Синев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинев Иван

Синев Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синев Митрофан

Мать: Синева (Капралова) Анна

Рождение ребёнка
29.10.1951

Дочь: Горелова (Синева) Нина

Мать ребёнка: Синева (Пугачева) Евдокия

Рождение ребёнка
10.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева (Пугачева) Евдокия

Орск
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.