Синев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синев Митрофан
Мать: Синева (Капралова) Анна
Рождение ребёнка
29.10.1951
Дочь: Горелова (Синева) Нина
Мать ребёнка: Синева (Пугачева) Евдокия
Рождение ребёнка
10.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синева (Пугачева) Евдокия
Орск
Смерть
Неизвестно