Синев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1936
Дата смерти02.05.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: Синев Митрофан
Мать: Синева (Капралова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синев Алексей
Мать ребёнка: Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1957
Стерлитамак
Рождение ребёнка
25.05.1958
Стерлитамак
Рождение ребёнка
22.03.1961
Смерть
02.05.2018