Синев Илья 03.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСинев Илья

Синев Илья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

02.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: Синев Митрофан

Мать: Синева (Капралова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синев Алексей

Мать ребёнка: Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)

Рождение ребёнка
05.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)

Стерлитамак
Рождение ребёнка
25.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)

Стерлитамак
Рождение ребёнка
22.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)

Смерть
02.05.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.