Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1934
Дата смерти03.04.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синев Алексей
Отец ребёнка: Синев Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синев Илья
Рождение ребёнка
05.01.1957
Стерлитамак
Рождение ребёнка
25.05.1958
Стерлитамак
Рождение ребёнка
22.03.1961
Смерть
03.04.2017