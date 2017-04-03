Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся) 26.04.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синева Мария (Aka Маруся) (Aka Маруся)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1934

Дата смерти

03.04.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синев Алексей

Отец ребёнка: Синев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синев Илья

Рождение ребёнка
05.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синев Илья

Стерлитамак
Рождение ребёнка
25.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синев Илья

Стерлитамак
Рождение ребёнка
22.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синев Илья

Смерть
03.04.2017

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