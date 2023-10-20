Синева (Синева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1933
Дата смерти20.10.2023
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933
Отец: Синев Митрофан
Мать: Синева (Капралова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочергин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
07.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочергин Иван Владимирович
Смерть
20.10.2023