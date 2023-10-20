Синева (Синева) Анастасия 19.12.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Синева (Синева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1933

Дата смерти

20.10.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933

Отец: Синев Митрофан

Мать: Синева (Капралова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочергин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
07.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочергин Иван Владимирович

Смерть
20.10.2023

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