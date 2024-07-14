Кочергин Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1936
Дата смерти15.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синева (Синева) Анастасия
Рождение ребёнка
07.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синева (Синева) Анастасия
Смерть
15.12.1992