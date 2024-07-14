Кочергин Иван Владимирович 17.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочергин Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1936

Дата смерти

15.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синева (Синева) Анастасия

Рождение ребёнка
19.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева (Синева) Анастасия

Рождение ребёнка
07.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синева (Синева) Анастасия

Смерть
15.12.1992

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