Биляров Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1893
Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%... Показать все
Бракосочетание
10.05.1913
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Мать ребёнка: Билярова Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
28.02.1914
Мать ребёнка: Билярова Ирина Филипповна
Ранение
15.06.1915
Первая Мировая Война
Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1915
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Билярова Ирина Филипповна
Военная служба
1915
202-й пехотный Горийский полк
рядовой, Первая Мировая война | Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D... Показать все
Попал в плен (военное)
С 09.?.?
Австрия
Первая Мировая Война
Смерть
Неизвестно