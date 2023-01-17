Биляров Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиляров Алексей Гаврилович

Биляров Алексей Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Биляров Гавриил Евдокимович

Мать: Билярова Прасковья Ефимовна

Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%... Показать все
Бракосочетание
10.05.1913

Жена: Билярова Ирина Филипповна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Сын: Биляров Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Билярова Ирина Филипповна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Биляров Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Билярова Ирина Филипповна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Ранение
15.06.1915
Первая Мировая Война
Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%... Показать все
Рождение ребёнка
09.07.1915

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Билярова Ирина Филипповна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1915
202-й пехотный Горийский полк
рядовой, Первая Мировая война | Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D... Показать все
Попал в плен (военное)
С 09.?.?
Австрия
Первая Мировая Война
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close