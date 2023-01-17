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(Билярова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1915

Отец: Биляров Алексей Гаврилович

Мать: Билярова Ирина Филипповна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.07.1915
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
д. Новой Шенталы крестьянин Фома Петрович и крестьянская девица Екатерина Гаврииловна (Билярова) | https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Смерть
Неизвестно
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