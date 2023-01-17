(Билярова) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1915
Крещение
12.07.1915
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
д. Новой Шенталы крестьянин Фома Петрович и крестьянская девица Екатерина Гаврииловна (Билярова) | https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Смерть
Неизвестно