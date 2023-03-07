Билярова (Билярова) Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.05.1913
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
Вычислено 1913
Отец ребёнка: Биляров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
28.02.1914
Отец ребёнка: Биляров Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
09.07.1915
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Биляров Алексей Гаврилович
Смерть
Неизвестно