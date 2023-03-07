Билярова (Билярова) Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБилярова (Билярова) Ирина Филипповна

Билярова (Билярова) Ирина Филипповна

avatar

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.05.1913

Муж: Биляров Алексей Гаврилович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
Вычислено 1913

Сын: Биляров Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Биляров Алексей Гаврилович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Биляров Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Биляров Алексей Гаврилович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1915

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Биляров Алексей Гаврилович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close