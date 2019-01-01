деревня Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новая Шентала

Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Владиславизучение фамильных линийоцифрованные МК и РС ЦГАСО, ГАРТ

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
486Липовка (Новая Шентала), д. каз.при ручье Липовке.9034327692

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Шенталинская волость
Д. Новая-Шентала. Б. госуд. Мордва. Прав.2091Ключ Липовый17590542140145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Шенталинский район
57589Новая Шенталадеревня54°20'с.ш.51°31'в.д.N-39-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Шенталинский муниципальный район, Сельское поселение Старая Шентала
36648440131д Новая Шенталадеревня

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