Билярова (Билярова) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билярова (Билярова) Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.10.1866

Дата смерти

09.11.1912

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1866

Отец: Ефим Ильич

Мать: Марфа Афанасьевна

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.10.1866
Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Стефан Денисов и Мавра Афанасьевна
Бракосочетание
06.02.1887

Муж: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1889

Сын: Биляров Алексей Гавриилович

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 03.04.1890

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Биляров Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Памяти Героев Великой войны 1914-1918 | https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13411441/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Биляров Филипп Гаврилович

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1901

Дочь: Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1906

Сын: Биляров Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.11.1912
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Водянка
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