Билярова (Билярова) Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1866
Дата смерти09.11.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1866
Отец: Ефим Ильич
Мать: Марфа Афанасьевна
Крещение
13.10.1866
Сиделькино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Стефан Денисов и Мавра Афанасьевна
Бракосочетание
06.02.1887
Рождение ребёнка
09.02.1889
Сын: Биляров Алексей Гавриилович
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
Вычислено 03.04.1890
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Биляров Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
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Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
13.11.1898
Сын: Биляров Филипп Гаврилович
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
22.11.1901
Дочь: Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Рождение ребёнка
04.12.1906
Сын: Биляров Николай Гавриилович
Отец ребёнка: Биляров Гавриил Евдокимович
Смерть
09.11.1912
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Водянка