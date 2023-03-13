Евсеевъ Тарасъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеевъ Тарасъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Свеевъ Борисъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Евсеевъ Максимъ

Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Околзина Наталья

Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Разнадежина Федора

Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Евсеевъ Гаврила

Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Евсеевъ Гаврила

Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Евсеевъ Дорофей

Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Офимья Степанова

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