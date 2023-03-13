Евсеевъ Тарасъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Свеевъ Борисъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евсеевъ Максимъ
Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Околзина Наталья
Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Разнадежина Федора
Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Евсеевъ Гаврила
Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Евсеевъ Гаврила
Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Евсеевъ Дорофей
Мать ребёнка: Евсеева Офимья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Офимья Степанова