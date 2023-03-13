Евсеева Офимья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Офимья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Евсеевъ Максимъ

Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Околзина Наталья

Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Разнадежина Федора

Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Евсеевъ Гаврила

Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Евсеевъ Гаврила

Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Евсеевъ Дорофей

Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеевъ Тарасъ