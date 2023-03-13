Евсеева Офимья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евсеевъ Максимъ
Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Околзина Наталья
Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Разнадежина Федора
Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Евсеевъ Гаврила
Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Евсеевъ Гаврила
Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Евсеевъ Дорофей
Отец ребёнка: Евсеевъ Тарасъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеевъ Тарасъ