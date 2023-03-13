Евсеевъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеевъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Евсеевъ Тарасъ

Мать: Евсеева Офимья Степанова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евсеевъ Марья

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1786

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Евсеевъ Алексей

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1792

Сын: Евсеевъ Андрей

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1793

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1794

Сын: Евсеевъ Василий

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1796

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Авдотья Петрова

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