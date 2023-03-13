Евсеевъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Евсеевъ Тарасъ
Мать: Евсеева Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евсеевъ Марья
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
03.02.1786
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евсеевъ Алексей
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
04.12.1792
Сын: Евсеевъ Андрей
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
28.08.1793
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
08.01.1794
Сын: Евсеевъ Василий
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
16.11.1796
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Авдотья Петрова