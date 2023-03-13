Евсеева Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евсеевъ Марья
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
03.02.1786
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евсеевъ Алексей
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
04.12.1792
Сын: Евсеевъ Андрей
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
28.08.1793
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
08.01.1794
Сын: Евсеевъ Василий
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Рождение ребёнка
16.11.1796
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсеевъ Максимъ