Евсеева Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евсеевъ Марья

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1786

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Евсеевъ Алексей

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1792

Сын: Евсеевъ Андрей

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1793

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.01.1794

Сын: Евсеевъ Василий

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1796

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Евсеевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеевъ Максимъ

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