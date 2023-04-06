Околзина (Евсеева) Наталья
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Евсеевъ Тарасъ
Мать: Евсеева Офимья Степанова
Бракосочетание
14.04.1784
Муж: Околзинъ Осипъ
Рождение ребёнка
25.04.1788
Сын: Околзинъ Егоръ
Отец ребёнка: Околзинъ Осипъ
Рождение ребёнка
08.06.1791
Сын: Околзинъ Петръ
Отец ребёнка: Околзинъ Осипъ
Рождение ребёнка
12.11.1792
Сын: Околзинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Околзинъ Осипъ