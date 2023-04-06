Околзина (Евсеева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзина (Евсеева) Наталья

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Евсеевъ Тарасъ

Мать: Евсеева Офимья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.04.1784

Муж: Околзинъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1788

Сын: Околзинъ Егоръ

Отец ребёнка: Околзинъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1791

Сын: Околзинъ Петръ

Отец ребёнка: Околзинъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1792

Сын: Околзинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Околзинъ Осипъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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