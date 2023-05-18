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Околзинъ Осипъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1764

Дата смерти

27.11.1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Околзинъ Андрей

Мать: Околзина Ирина Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.04.1784

Жена: Околзина Наталья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1788

Сын: Околзинъ Егоръ

Мать ребёнка: Околзина Наталья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1791

Сын: Околзинъ Петръ

Мать ребёнка: Околзина Наталья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1792

Сын: Околзинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Околзина Наталья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.1793
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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