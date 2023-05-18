Околзинъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти27.11.1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Околзинъ Андрей
Мать: Околзина Ирина Васильева
Бракосочетание
14.04.1784
Жена: Околзина Наталья
Рождение ребёнка
25.04.1788
Сын: Околзинъ Егоръ
Мать ребёнка: Околзина Наталья
Рождение ребёнка
08.06.1791
Сын: Околзинъ Петръ
Мать ребёнка: Околзина Наталья
Рождение ребёнка
12.11.1792
Сын: Околзинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Околзина Наталья
Смерть
27.11.1793