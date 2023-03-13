Околзинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Околзина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Околзинъ Кузьма
Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Околзинъ Иванъ
Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Околзинъ Василий
Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Околзинъ Осипъ
Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева