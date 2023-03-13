Околзинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзинъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околзина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Околзинъ Кузьма

Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Околзинъ Иванъ

Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Околзинъ Василий

Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Сын: Околзинъ Осипъ

Мать ребёнка: Околзина Ирина Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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