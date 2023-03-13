Околзинъ Василий
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Околзинъ Андрей
Мать: Околзина Ирина Васильева
Бракосочетание
15.01.1784
Рождение ребёнка
08.10.1787
Дочь: (Околзина) Пелагея
Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Околзинъ Петръ
Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна
Рождение ребёнка
08.11.1792
Дочь: Околзинъ Матрена
Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна
Рождение ребёнка
18.05.1794
Дочь: (Околзина) Олена
Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна
Рождение ребёнка
29.11.1796
Дочь: (Околзина) Катерина
Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна