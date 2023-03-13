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Околзинъ Василий

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Околзинъ Андрей

Мать: Околзина Ирина Васильева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1784

Жена: Околзина (Волкова) Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1787

Дочь: (Околзина) Пелагея

Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Околзинъ Петръ

Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1792

Дочь: Околзинъ Матрена

Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1794

Дочь: (Околзина) Олена

Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1796

Дочь: (Околзина) Катерина

Мать ребёнка: Околзина (Волкова) Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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