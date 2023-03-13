Околзина (Волкова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Волковъ Дмитрий
Мать: Волкова Анна Никитина
Бракосочетание
15.01.1784
Муж: Околзинъ Василий
Рождение ребёнка
08.10.1787
Дочь: (Околзина) Пелагея
Отец ребёнка: Околзинъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Околзинъ Петръ
Отец ребёнка: Околзинъ Василий
Рождение ребёнка
08.11.1792
Дочь: Околзинъ Матрена
Отец ребёнка: Околзинъ Василий
Рождение ребёнка
18.05.1794
Дочь: (Околзина) Олена
Отец ребёнка: Околзинъ Василий
Рождение ребёнка
29.11.1796
Дочь: (Околзина) Катерина
Отец ребёнка: Околзинъ Василий