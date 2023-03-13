Околзина (Волкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОколзина (Волкова) Татьяна

Околзина (Волкова) Татьяна

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Волковъ Дмитрий

Мать: Волкова Анна Никитина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1784

Муж: Околзинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1787

Дочь: (Околзина) Пелагея

Отец ребёнка: Околзинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Околзинъ Петръ

Отец ребёнка: Околзинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1792

Дочь: Околзинъ Матрена

Отец ребёнка: Околзинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1794

Дочь: (Околзина) Олена

Отец ребёнка: Околзинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1796

Дочь: (Околзина) Катерина

Отец ребёнка: Околзинъ Василий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.