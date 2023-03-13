Волковъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Волковъ Алексей
Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина
Рождение ребёнка
1757
Сын: Волковъ Никита
Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Волковъ Никита
Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Околзина Татьяна
Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Никитина