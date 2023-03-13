Волковъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковъ Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Волковъ Алексей

Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина

Рождение ребёнка
1757

Сын: Волковъ Никита

Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина

Рождение ребёнка
1760

Сын: Волковъ Никита

Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Околзина Татьяна

Мать ребёнка: Волкова Анна Никитина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Никитина

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