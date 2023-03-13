Волкова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Волковъ Алексей

Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1757

Сын: Волковъ Никита

Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1760

Сын: Волковъ Никита

Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Околзина Татьяна

Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Дмитрий