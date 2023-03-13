Волкова Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Волковъ Алексей
Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Волковъ Никита
Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Волковъ Никита
Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Околзина Татьяна
Отец ребёнка: Волковъ Дмитрий
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Дмитрий