Волковъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Волковъ Дмитрий
Мать: Волкова Анна Никитина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мельникова Софья
Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева
Рождение ребёнка
26.03.1784
Сын: Волковъ Гаврила
Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева
Рождение ребёнка
18.05.1786
Сын: Волковъ Федотъ
Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева
Рождение ребёнка
02.02.1791
Дочь: Волкова Анна
Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева
Бракосочетание
23.07.1796
Бракосочетание
Неизвестно