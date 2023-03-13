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Волковъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Волковъ Дмитрий

Мать: Волкова Анна Никитина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мельникова Софья

Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1784

Сын: Волковъ Гаврила

Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1786

Сын: Волковъ Федотъ

Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1791

Дочь: Волкова Анна

Мать ребёнка: Волкова Стефанида Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.07.1796

Жена: Ягодина, Волкова Катерина Федорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Стефанида Дмитрева

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