Ягодина, Волкова Катерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Губина Зиновья
Отец ребёнка: Ягодинъ Малафей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Козлова Стефанида
Отец ребёнка: Ягодинъ Малафей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ягодинъ Малафей
Бракосочетание
23.07.1796
Муж: Волковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягодинъ Малафей