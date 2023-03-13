Ягодина, Волкова Катерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина, Волкова Катерина Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Губина Зиновья

Отец ребёнка: Ягодинъ Малафей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Козлова Стефанида

Отец ребёнка: Ягодинъ Малафей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ягодинъ Малафей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.07.1796

Муж: Волковъ Алексей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодинъ Малафей

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