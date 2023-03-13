Околзинъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Околзинъ Андрей
Мать: Околзина Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Околзинъ Андрей
Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Околзинъ Федоръ
Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
29.07.1789
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
12.02.1792
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно