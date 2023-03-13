Околзинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Околзинъ Андрей

Мать: Околзина Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Околзинъ Андрей

Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Околзинъ Федоръ

Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1789

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1792

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Околзина Стефанида Кириллова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околзина Стефанида Кириллова

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